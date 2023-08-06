Военный эксперт Прохватилов рассказал о новой тактике контрнаступления украинской армии

По информации издания The Washington Post, украинская армия бросила в атаку второй эшелон войск. Военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал, о чем свидетельствует задействование данного эшелона и что может измениться в тактике Вооруженных Сил Украины. Об это сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, в общем смысле на фронте ничего не поменялось за последние недели.

Эксперт отметил, что, несмотря на доклад Зеленского Байдену о якобы втором этапе контрнаступления, по-прежнему первыми в атаку идут мобилизованные украинцы, после них – военные. В целом, ничего нового не наблюдается, это более чем стопроцентная пропаганда киевского режима.

По его словам, слова о задействовании резервной армии в контрнаступлении имеет своей целью деморализацию Вооруженных Сил РФ и отечественного военно-политического руководства.