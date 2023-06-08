Военный эксперт рассказал об опасности оказавшихся в зоне подрыва аммиакопровода

По словам военного эксперта Игоря Никулина, в радиусе до двух километров от места подрыва аммиакопровода в Харьковской области находиться опасно, людям необходимо в срочном порядке покинуть эту территорию. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что аммиак окажет влияние на природу и живых существ. Несмотря на то что он является не самым токсичным веществом, тем не менее довольно агрессивен, а в большом объеме может стать смертельно опасным.

Никулин уточнил, что запах аммиака равен запаху нашатырного спирта, однако в больших количествах он может заблокировать дыхание.

Ранее отмечалось, что украинскими диверсантами на территории Харьковской области подорван аммиакопровод Тольятти - Одесса.