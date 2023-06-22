Военный эксперт Шурыгин отметил повторение Курской битвы в зоне спецоперации на Украине

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, ответ, данный российской армией на контрнаступление ВСУ, можно сравнить с одним из наиболее масштабных сражений Великой Отечественной войны — с Курской битвой. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что существует множество параллелей. Так, Германия в 1943 году также широко анонсировала свой успех в этом сражении, но в итоге ее также ждал провал.

По мнению эксперта, немцы также использовали в битве значительный объем техники, как и Украина в своем контрнаступлении.

Шурыгин подчеркнул, что теперь хорошо заметен их провал, который является не только военным, но в свою очередь еще и политическим.