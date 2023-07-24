Военный эксперт Шурыгин пояснил цели Киева при ударах по складам боеприпасов в Крыму
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ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым посредством дронов. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, какие цели преследует Киев и почему такие атаки оказываются успешными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, нападения украинских дронов на отечественные склады боеприпасов на полуострове направлены на «весьма резкое» снижение боевых возможностей российской армии, поскольку это приводит к уменьшению способностей вести полноценные военные действия минимум на две недели.
Однако эксперт пояснил, что участившиеся атаки Незалежной по Крыму маловероятно являются подготовкой к наступлению, так как в настоящее время украинские войска не имеют возможности пройти через «полосу обеспечения».