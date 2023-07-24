Военный эксперт Шурыгин пояснил цели Киева при ударах по складам боеприпасов в Крыму

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым посредством дронов. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, какие цели преследует Киев и почему такие атаки оказываются успешными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, нападения украинских дронов на отечественные склады боеприпасов на полуострове направлены на «весьма резкое» снижение боевых возможностей российской армии, поскольку это приводит к уменьшению способностей вести полноценные военные действия минимум на две недели.

Однако эксперт пояснил, что участившиеся атаки Незалежной по Крыму маловероятно являются подготовкой к наступлению, так как в настоящее время украинские войска не имеют возможности пройти через «полосу обеспечения».