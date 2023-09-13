Военный эксперт Сивков назвал причины отсутствия масштабного наступления Вооруженных Сил РФ

По словам военного эксперта Константина Сивкова, есть факторы, препятствующие сегодня широкомасштабному наступлению Вооруженных Сил РФ в спецоперации. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что внешним фактором является нежелание нарушать армией определенных позиций и стремление не допустить втягивания Североатлантического альянса в войну.

По мнению эксперта, Польша также уже нарастила на границе военные кулаки, постепенно затягивается в конфликт Румыния, происходит милитаризация баз США в Финляндии.

Он подчеркнул, что Вашингтон тянет до выборов президента, и при условии победы республиканцев им придется о чем-то договариваться с Москвой.