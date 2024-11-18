Военный эксперт Сивков назвал способы провокации прямого столкновения с НАТО

По словам военного эксперта Константина Сивкова, Москва не станет бить по объектам Североатлантического альянса, а станет осторожно дожидаться вступления в должность президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что при этом, если Киев решит осуществить дальнобойными ракетами атаку Курской АЭС, то это уже будет равносильно ядерному удару и приведет к прямому столкновению с Североатлантическому альянсу.

По мнению эксперта, сегодня российские власти не готовы переходить к решительным действиям, чтобы не спровоцировать противника на какие-либо шаги, которые бы привели к прямому столкновению Вашингтона, военного блока и Москвы. При этом власти РФ сделают все возможное, чтобы не допустить боев ракетами НАТО.

Он добавил, что в этом случае удар по Курской АЭС будет равносильным ядерному удару и приведет к прямому столкновению с альянсом.

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