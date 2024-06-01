Военный эксперт Сивков перечислил способы защиты мобильных убежищ от ядерного взрыва

В нашей стране планируется создание мобильных убежищ модульного типа для защиты населения от различных угроз, в том числе и ядерного оружия. Защитные сооружения гражданской обороны станут возводиться с использованием полносборных конструкций. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков прокомментировал такое решение. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, в случае мобильных укрытий – это защита от осколков, а прямое попадание бомбы они не увидят.

Эксперт подчеркнул, что такие укрытия являются защитой от поражения ударной волны, если имеется в виду ядерный взрыв. Понятно, полного спасения не будет, однако резкое уменьшение поражения от ядерного взрыва население спасет.

По его мнению, сам факт подготовки бомбоубежищ свидетельствует о том, что вероятность возникновения конфликтов с применением ядерного оружия довольно высока.