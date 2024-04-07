Военный эксперт Сивков считает ядерным терроризмом удар украинских войск по ЗАЭС

По словам доктора военных наук Константина Сивкова, удар украинских БПЛА по Запорожской АЭС является актом ядерного терроризма, к тому же поставленных задач нападавшие не достигли. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что этот удар можно квалифицировать как акт ядерного терроризма в связи с тем, что таковым являются любые удары по атомным электростанциям.

По мнению эксперта, при условии повреждения ЗАЭС украинскими военными вокруг станции значительная территория будет заражена радиацией, появятся и проблемы для Вооруженных Сил РФ, контролирующих эту местность.

Он добавил, что также будет поводом очередной раз обвинить Москву в том, что она не обеспечивает безопасность атомных объектов и позволит добиваться размещения на территории АЭС Незалежной, а также России, представителей Международного агентства по атомной энергии, обеспеченных защитой со стороны военной миссии, а конкретно — Североатлантическому альянсу. Таким образом, ударами по этой электростанции киевский режим старается создать столкновение России и НАТО.