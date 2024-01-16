Военный эксперт Сухонкин перечислил стороны возможной «большой зарубы» на Ближнем Востоке

По словам военного эксперта Алексея Сухонкина, «большая заруба» на Ближнем Востоке, вероятно, начнется между США, Британией, Израилем с одной стороны и Ираном, Ираком - с другой. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что против американцев станут воевать йеменские хуситы.

По мнению эксперта, поводом для большого конфликта может стать более разрушительная атака на объекты США или решение самого Белого дома атаковать Иран.

Он отметил, что также хуситы с помощью Тегерана могут получить более современные баллистические ракеты для ударов по американским кораблям.