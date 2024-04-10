Военный эксперт Трухан пояснил о целях использования психотропных веществ украинскими войсками

По словам военного эксперта Владимира Трухана, украинских военнослужащих, а также иностранных наемников активно снабжают психотропными веществами. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он пояснил, что эти вещества весьма модифицируют сознание. Синдром привыкания довольно велик, и в отдельных случаях «крыша» улетает навсегда.

По мнению эксперта, использование психотропных веществ наращивает потери украинской армии.

Он добавил, что под воздействием этих веществ человек концентрируется на какой-то определенной задаче, однако при этом теряет адекватность и мышление, возможность к целенаправленному полному поведению, в ситуации изменения обстановки он не в состоянии на нее отреагировать, поэтому гибнет. Таким образом, у него инстинкт самосохранения отключается, человек подвержен шаблонным действиям, он перестает воспринимать мир адекватно. Смысл применения подобных препаратов в том, чтобы не экономить личный состав.