Военный эксперт усомнился в реальности польской «Стены дронов»

Польша снова в центре внимания: Варшава объявила о запуске проекта «Стена дронов» прямо на границе с Украиной. По официальным данным, к 2029 году здесь появится первый в Евросоюзе центр исследований и сертификации беспилотников, который будут строить совместно с американскими и европейскими специалистами. Звучит солидно, прогрессивно и даже немного футуристично. Но как только начинаешь вчитываться в детали, стройная картина рассыпается в прах. Военный эксперт Алексей Самойлов, представляющий аналитический отдел движения «Другая Украина», в разговоре с Общественной Службой Новостей не стал скрывать скепсиса.

По его словам, красивое название не отменяет главного: никто толком не знает, что это вообще будет. Какие беспилотники планируют использовать? Кто будет сидеть за пультом — пограничники или армейские подразделения? И самое важное: какие задачи ставятся перед этой «стеной»? Пока ответов нет, и это настораживает даже сильнее, чем сам факт стройки.

Эксперт отметил, что самый странный момент — география. Центр собираются строить на границе с Украиной, и здесь начинается занимательная математика. От этой точки до Донецкой области или левого берега Днепра — больше 1,2 тыс. километров. Самойлов недоумевает: о каких дронах идет речь, если они должны преодолевать такие расстояния? Для электрического или бензинового двигателя это практически предельная дальность, предел возможностей. Зачем отправлять беспилотник за тысячу километров, если декларируется защита границы? Логика явно хромает.

Другое дело, считает эксперт, если цели совсем иные. Например, если дроны вдруг полетят в сторону Белоруссии. Тогда это уже не технический нюанс, а повод для серьезного разговора на уровне спецслужб. И белорусским товарищам из КГБ и военной разведки стоило бы уже сейчас присмотреться к происходящему повнимательнее.

А пока, по мнению Самойлова, мы имеем дело с классическим информационным вбросом. Конкретики ноль, деталей нет, одни громкие заголовки. Получается, что «Стена дронов» нужна не столько для обороны, сколько для создания нужного фона. Какого именно — узнаем позже, когда шум уляжется или, наоборот, разгорится с новой силой. Пока же это просто ОБС — одна бабка сказала.

Ранее сообщалось, что в Варшаве подсчитывают риски от размещения новейшего российского оружия в Белоруссии.