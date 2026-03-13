Ракетный шах и мат от Лукашенко: в Варшаве подсчитывают риски от размещения новейшего российского оружия в Белоруссии

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о приобретении российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» вызвало эффект разорвавшейся бомбы в польском медиапространстве. Об этом сообшает польская радиостанция RMF FM.

По мнению аналитиков, появление оружия такого класса на территории непосредственного соседа радикально меняет баланс сил в Восточной Европе и создает для НАТО ситуацию, к которой альянс может быть технически не готов.

Сам Александр Лукашенко, подтверждая сделку, не скупился на слова благодарности в адрес Владимира Путина, отметив его личную роль в передаче комплекса. Белорусский лидер подчеркнул, что «Орешник» — это инструмент сдерживания, а не агрессии. Примечательно, что Лукашенко попытался снизить градус напряжения, заявив, что не рассматривает в качестве законных целей ни правительственные кварталы Киева, ни военные объекты на территории Польши или Германии.

Однако в Варшаве подобные заверения восприняли скептически, видя в самом факте размещения ракет потенциальный рычаг давления на ЕС.

Ранее Трамп заявил об отсутствии необходимости в помощи Украины против иранских дронов.