Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал угрозу Киева топить суда в Черном море

В Минобороны Украины заявили, что станут рассматривать все суда, которые следуют в черноморские порты России, как перевозящие военные грузы. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинская армия регулярно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что в отличие от ударов по Крымскому мосту, обстрелов Донецка, разрушения Каховской ГЭС нанести удар по кораблю РФ будет в разы сложнее.

По мнению эксперта, заявление Минобороны Украины было ничем иным, как ответом на предупреждение Минобороны России, поскольку они настроены делать пакости.