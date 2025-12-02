В военной среде формируется предварительная оценка дальнейшего развития наступления. Российские вооруженные силы обладают ресурсами, которые позволяют рассматривать освобождение ряда ключевых населенных пунктов как достижимую цель в обозримой перспективе. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин, оценивая текущую динамику на линии фронта.

Среди приоритетов, по его мнению, значатся города Северск, Гуляйполе, а также Мирноград и Красный Лиман. Каждый из них представляет собой важный узел обороны, и их взятие станет серьезным оперативным успехом. Особенно эксперт отмечает Гуляйполе, который рассматривается как мощно укрепленный рубеж на подступах к Запорожью. Несмотря на ожесточенное сопротивление и затяжные бои, наступательный потенциал российской армии, по оценкам аналитика, продолжает возрастать, что создает условия для методичного продвижения.

Эксперт добавил, что непосредственным следствием реализации этой задачи станет не только изменение тактической карты, но и подрыв логистики и системы обороны противника. Освобождение этих городов откроет новые возможности для дальнейшего развития наступления на стратегически важных направлениях.

Таким образом, эксперт не исключает, что ряд этих населенных пунктов может перейти под контроль ВС РФ до конца текущего года. Однако он подчеркивает, что этот прогноз напрямую зависит от сохранения текущей динамики наступления и способности преодолевать глубоко эшелонированную оборону. В конечном итоге, реализация этих планов станет подтверждением устойчивой оперативной инициативы российской армии на театре военных действий.

Ранее сообщалось, что Герасимов доложил Путину об освобождении Волчанска и Красноармейска.