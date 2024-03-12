Военный эксперт Земцев перечислил причины развязывания украинской армией войны в море

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что украинские военные готовят серьезную военную операцию в Крыму. По слова военного эксперта Андрея Земцева, ВСУ на самом деле развязали войну на Черном море. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он уточнил, что имели место успешные атаки на крейсер «Москва», десантный корабль «Цезарь Куников», катер «Ивановец» и прочие. При этом украинская армия применяет морские дроны, которые выпускаются стаями. При этом по земле украинские военные на территорию Крыма не попадут.

По мнению эксперта, поскольку по земле подобраться к Крыму им не удалось и не удастся, то украинские войска могут пытаться бить ракетами и высадиться на берег Крыма. Но практика при этом показывает, что успеха ВСУ подобные действия не приносят.

Он подчеркнул, что высадка десанта при условии, что полностью вся акватория просматривается и простреливается практически невозможно.

*Внесен в список террористов и экстремистов