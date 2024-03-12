Военный эксперт Земцев перечислил причины развязывания украинской армией войны в море
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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что украинские военные готовят серьезную военную операцию в Крыму. По слова военного эксперта Андрея Земцева, ВСУ на самом деле развязали войну на Черном море. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он уточнил, что имели место успешные атаки на крейсер «Москва», десантный корабль «Цезарь Куников», катер «Ивановец» и прочие. При этом украинская армия применяет морские дроны, которые выпускаются стаями. При этом по земле украинские военные на территорию Крыма не попадут.
По мнению эксперта, поскольку по земле подобраться к Крыму им не удалось и не удастся, то украинские войска могут пытаться бить ракетами и высадиться на берег Крыма. Но практика при этом показывает, что успеха ВСУ подобные действия не приносят.
Он подчеркнул, что высадка десанта при условии, что полностью вся акватория просматривается и простреливается практически невозможно.
*Внесен в список террористов и экстремистов