Военный эксперт Земцев рассказал об успехах наступления российской армии на Харьков

В Харьковской области за сутки российской армией взяты сразу пять населенных пунктов: Борисовка, Огурцово, Плетневка, Пыльная и Стрелечья. В ходе наступления выяснилось, что первой линии обороны у противника нет. Нарытые экскаватором траншеи и наспех сколоченные блиндажи артиллерия разрушила за несколько часов. По словам военного эксперта Андрея Земцева, украинские войска в настоящее время спешно подтягивают на это направление резервы, обнажая прочие участки фронта, в связи с чем Вооруженные Силы РФ продолжают свое движение на запад в ДНР. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он уточнил, что целью наступления в сторону Харьковской области является не войти в сам Харьков и начать бои, а используя превосходство в живой силе, снарядах и технике, растянуть украинский фронт, заставляя украинскую армию «латать дыры» и тем самым сокращать число сил на всех участках.

По мнению эксперта, российские бойцы давят по всей линии фронта, и, как только она прорвется, появится возможность выйти на оперативный простор. Двумя самыми лучшими вариантами станут взятие в клещи Харькова или освобождение ДНР.