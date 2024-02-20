Военный эксперт Живов считает, что взятие Авдеевки делает возможным отодвинуть фронт от Донецка

По словам военного эксперта Алексея Живова, взятие под контроль Авдеевки откроет для российской армии возможность отодвинуть фронт от Донецка и прекратить обстрелы города. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что противнику в том направлении не за что будет зацепиться.

По мнению эксперта, все же говорить о полном освобождении ДНР пока рано.

Он отметил, что следует преодолеть еще целый ряд серьезных укреплений населенных пунктов, для выбивания противника с Донбасса, то есть еще необходимо несколько подобных операций.