Военный летчик заявил о внутренней угрозе после атак дронов в Чувашии

Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие объекты в Чувашии, могли быть запущены с территории России. Такое предположение высказал заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, отметив, что расстояние до целей составляло от 50 до 200 километров. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая возможный сценарий, эксперт не исключил, что за операцией стоят завербованные граждане РФ, действующие за денежное вознаграждение. По его словам, эти люди не воспринимают специальную военную операцию как общенациональную задачу и демонстрируют полное пренебрежение к понятиям Родины и национальной гордости.

По его словам, последствием таких действий становится возникновение новых угроз внутри страны. Диверсионная деятельность создает дополнительные вызовы для системы безопасности, требуя усиления контроля за потенциально нелояльными элементами.

Военный предупредил необходимости повышенной бдительности — угроза исходит не только от внешнего противника, но и от отдельных представителей российского общества, готовых по корыстным мотивам действовать в интересах врага.

