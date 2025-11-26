В ночь на 25 ноября жители Таганрога подверглись массированной атаке БПЛА. Политолог Михайлов уверен, что ВСУ решили наносить удары по российскому городу из-за обсуждения мирного плана, предложенного Вашингтоном. Эксперт пояснил: Европа не заинтересована в прекращении вооруженного конфликта. Лидерам некоторых стран требуется время, чтобы подготовиться к возможному противостоянию с Россией. Им выгодно, чтобы украинцы продолжали гибнуть.

По мнению эксперта, атака на Таганрог — это попытка усугубить ситуацию, чтобы на фоне эскалации стороны не могли договориться о мирном урегулировании конфликта. Евгений Михайлов считает, что украинский кризис возможно разрешить исключительно на поле боя.

«Это намеренное раскачивание ситуации и попытка сделать так, чтобы переговоры были невозможны», — отметил Евгений Михайлов.

Политолог считает, что системы ПВО в России работают хорошо. Он уверен, что эффективный способ исключить риск обстрелов мирных городов — освободить русские территории ближе к западным границам Украины. Только в таком случае у противника не будет возможности наносить удары по гражданскому населению и по объектам.

«По-другому никак», — констатирует политолог.

Ранее сообщалось, что в Таганроге снесут дома, атакованные украинскими БПЛА.