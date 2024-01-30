Военный обозреватель Баранец перечислил обстоятельства, когда Зеленский уберет Залужного
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Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от главкома ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку. По словам военного обозревателя Виктора Баранца, в случае его увольнения президентом Незалежной в отдельных особенно верных Залужному подразделениях украинской армии могут быть отмечены факты неповиновения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что в армии его авторитет крайне солиден, поэтому отставка может стать причиной отказа военных выполнять служебные обязанности.
По мнению эксперта, военный переворот также маловероятен, поскольку при попытках навести смуту в армии его ликвидируют.