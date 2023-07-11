Командир экипажа отечественной боевой машины поддержки танков «Терминатор» из «Южной» группировки заявил, что его экипаж выпустил 400 снарядов по позициям украинской армии под Авдеевкой. Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о преимуществах данного оружия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что «Терминатор» ведет действия в составе танковых подразделений. Он идет прямо в боевых порядках и ведет уничтожение всех противотанковых средств.

Баранец отметил, что у данного оружия имеются пусковые установки ракет, а в «чреве» находятся пять человек. Наиболее грозным оружием «Терминатора» являются две 30-милимметровых пушки.

Кроме того, на борту находится 7,62-милимметровый пулемет Калашникова и четыре пусковые установки противотанковых средств.