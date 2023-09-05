Военный политолог Богатырев заявил, что Вашингтон боится ракетного комплекса «Сармат»
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По информации одного из китайских изданий, развертывание отечественного стратегического ракетного комплекса «Сармат» имеет способность повлиять на ход украинского конфликта. Характеристики комплекса говорят о универсальности данного оружия и о способности нашей страны расширять собственный ядерный арсенал в условиях санкционного давления. Военный политолог Владимир Богатырев отметил важность данного события. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, США боятся данного комплекса с его огромными возможностями поражения противника. Он значительно меняет мировую картину стратегического сдерживания.
Политолог добавил, что из-за развертывания комплекса у Вашингтона появилась неуверенность в собственной способности продолжать поддерживать Киев.