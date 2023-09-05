Военный политолог Богатырев заявил, что Вашингтон боится ракетного комплекса «Сармат»

По информации одного из китайских изданий, развертывание отечественного стратегического ракетного комплекса «Сармат» имеет способность повлиять на ход украинского конфликта. Характеристики комплекса говорят о универсальности данного оружия и о способности нашей страны расширять собственный ядерный арсенал в условиях санкционного давления. Военный политолог Владимир Богатырев отметил важность данного события. Об этом сообщает радио Sputnik.