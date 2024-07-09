Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что разгоняемая в Штатах истерия по поводу пострадавшей больницы «Охматдет» в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды, в Вашингтоне лицемерно умалчивают, что в больницу попала ракета украинской ПВО. По словам военного политолога Олега Глазунова, случившееся на руку украинскому лидеру и его американским покровителям. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что за счет этого Зеленский может требовать еще больше вооружения, даже может попросить, чтобы ускорили принятие Украины в Североатлантический альянс для защиты «от варварской России». А у Штатов в этом отношении действует политика двойных стандартов, что доказывает бомбежку американскими военными жилых кварталов в Ираке и Югославии.

Напомним, что Минобороны России вчера заявляло о том, что многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Незалежной однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, которая запущена из зенитного комплекса в черте города.