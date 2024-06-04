Военный политолог Глазунов считает, что в США понимают превосходство российских ПВО

В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что Минобороны США следует взять пример с России в развитии средств радиоэлектронной борьбы. По словам военного политолога Олега Глазунова, отечественные комплексы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы значительно превосходят американские. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что в техническом плане в ПВО и РЭБ Москва опережает Вашингтон лет на 15 или 20. В данном отношении Штаты не могут нас догнать. Так, российские зенитно-ракетные комплексы С-500, средства ПВО могут сбивать даже спутники, но ни у США, ни у Европы подобных нет.

По мнению эксперта, логично, что у Вашингтона вызывает обеспокоенность такое отставание, так как они понимают, что в случае каких-либо военных действий им не поздоровится. Двухлетний опыт спецоперации в Незалежной обнаружил пробелы, мы их быстро решили, и сегодня российская армия – одна из наиболее сильных в мире.