Военный политолог Клинцевич дал оценку учениям Минобороны России с применением ядерного оружия

В российском оборонном ведомстве заявили о начале первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. По словам военного политолога Андрея Клинцевича, данные учения являются серьезным сигналом Западу в том, что им не рекомендуется дальше двигаться. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что первый этап учений предполагает отработку подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Данные учения проводятся в первый раз. К тому же тактическое ядерное оружие стало настолько миниатюрным, что уменьшено до одного артиллерийского снаряда и боевые части можно применять на самых разных носителях.

По мнению эксперта, Пентагон не комментирует учения нестратегических ядерных сил России, однако «прислушивается» к ним. Так, их заявления о том, что США и их союзники не планируют ввод войск НАТО на территорию Незалежной и давать разрешение Киеву на нанесение ударов по исконным российским территориям, то есть они не хотят данную историю продвигать дальше.