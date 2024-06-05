В британской прессе появилась публикация, где украинские военные заявляют, что нарощенные поставки боеприпасов не решают их проблем, поскольку российская армия по-прежнему превосходит ВСУ в огневой мощи. По словам военного политолога Андрея Кошкина, ключевой причиной проблем украинской армии являются не снаряды и не состояние артиллерии. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что основной фактор в том, чего добились наши войска, что никакие поставки не смогут изменить соотношения сил на линии боевого соприкосновения, которое в пользу российской армии.

По мнению эксперта, в целом моральный дух в украинской армии подорван, и такие поставки необходимы только продления конфликта, то есть выполнения американского заказа. Все это прекрасно понимается и на фронте, и в украинском обществе.

Он отметил, что требования дать им что-то – в крови граждан этой страны, потому что если у них что-то не получается, то они сразу списывают на дефицит чего-то.