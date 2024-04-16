Военный политолог Кошкин оценил удары российской армии в Хмельницкой области

Вооруженные Силы РФ нанесли удар в район военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области около трех часов ночи. Он готовился для принятия американских самолетов F-16. Политолог Андрей Кошкин оценил данную ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Россия видит, что у украинских военных появляются самолеты F-16, их постараются ввести в боевые порядки.

Эксперт подчеркнул, что при этом Москва предупреждала, что истребители F-16 станут для нашей армии законной целью при их поставках западными странами для боев в зоне спецоперации, и сегодня это подтверждается. Поэтому российскими военными эти истребители законно уничтожаются.