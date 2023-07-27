Военный политолог Кошкин прокомментировал интенсивность боевых действий ВСУ в контрнаступлении

Украинская армия начала «основную фазу» контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находившихся в резерве. По словам завкафедрой политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, интенсивность боев увеличилась. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что вопросы вызывает только то, какая это по счету фаза.

По мнению политолога, тем не менее это не имеет большого значения, в этом деле главное — итог, который показывает, что российская армия уверенно выполняет поставленные цели, поэтому украинское контрнаступление практически захлебнулось.