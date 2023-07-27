Военный политолог Кошкин прокомментировал интенсивность боевых действий ВСУ в контрнаступлении
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Украинская армия начала «основную фазу» контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находившихся в резерве. По словам завкафедрой политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, интенсивность боев увеличилась. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что вопросы вызывает только то, какая это по счету фаза.
По мнению политолога, тем не менее это не имеет большого значения, в этом деле главное — итог, который показывает, что российская армия уверенно выполняет поставленные цели, поэтому украинское контрнаступление практически захлебнулось.