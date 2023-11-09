Военный политолог Кошкин считает, что Россия в средствах ПВО достигла неожиданного для Запада успеха
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В одно из американских военных изданий вышла статья о том, что Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем все государства-члены Североатлантического альянса, вместе взятые, а отечественные зенитные ракеты сверхбольшой дальности 40Н6 не имеют аналогов в мире. Военный политолог Андрей Кошкин пояснил превосходство качества средств ПВО России над США. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, еще со времен СССР наша страна серьезно занималась защитой своих национальных границ именно от воздушного противника.
Эксперт пояснил, что если Вашингтон развивал средства воздушного нападения, то Москва – средства, обеспечивающие нейтрализацию данной угрозы.
Он подчеркнул, что информационная бравада Запада, анонсирование будущих успехов служат только для одурманивания обывателя.