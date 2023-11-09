Военный политолог Кошкин считает, что Россия в средствах ПВО достигла неожиданного для Запада успеха

В одно из американских военных изданий вышла статья о том, что Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем все государства-члены Североатлантического альянса, вместе взятые, а отечественные зенитные ракеты сверхбольшой дальности 40Н6 не имеют аналогов в мире. Военный политолог Андрей Кошкин пояснил превосходство качества средств ПВО России над США. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, еще со времен СССР наша страна серьезно занималась защитой своих национальных границ именно от воздушного противника.

Эксперт пояснил, что если Вашингтон развивал средства воздушного нападения, то Москва – средства, обеспечивающие нейтрализацию данной угрозы.

Он подчеркнул, что информационная бравада Запада, анонсирование будущих успехов служат только для одурманивания обывателя.