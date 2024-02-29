Военный политолог Кошкин считает, что сообщение о западном спецназе на Украине является лишь дополнением
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В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что военнослужащие Запада уже присутствуют в Незалежной. По словам военного политолога Андрея Кошкина, о присутствии западных военнослужащих в рядах украинской армии было известно и ранее. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что, например, в польских войсках целые подразделения пишут, что уходят в отпуск, и в полном составе отправляются в Незалежную.
По мнению эксперта, заявление о присутствии западного спецназа является всего лишь дополнением к имеющейся информации.
Он подчеркнул, что украинцы без западного вооружения и западных специалистов не смогли бы вести военные действия.