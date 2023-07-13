Военный политолог Кошкин заявил, что Запад раскручивает ядерный молох против России

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, передача Незалежной истребителей F-16, которые могут нести ядерное оружие, станет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной области. По мнению военного политолога, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, западные государства создают реальную ядерную угрозу нашей стране. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что на Западе ведется обучение пилотов для самолетов F-16, которые будут нести ядерные боеприпасы.

Политолог подчеркнул, что поэтому постоянно предупреждается мировое сообщество о том, что стремление обострить украинский конфликт способствует раскручиванию ядерного молоха.

Кошкин пояснил, что международные институты, ООН должны взять на вооружение данный вопрос и предотвратить обострение ситуации, перевести ее на более высокую ступень.





