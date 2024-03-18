Военный политолог Перенджиев определил границы санзоны на Украине

По словам военного политолога Александра Перенджиева, наша страна вынуждена создавать санитарные границы в Незалежной в связи с обстрелами приграничных регионов РФ, данная граница может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где расположена Одесса. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что санитарная зона является динамическим понятием, а не статическим, из-за чего говорить, где они будут расчерчены, нет смысла.

По мнению военного эксперта, сдерживающим естественным рубежом является река Днепр, которая должна быть кордоном при условии, если наша страна не будет данные территории присоединять.

Он подчеркнул, что в ситуации присоединения указанных территорий санитарная зона продвинется дальше, а в дальнейшем вся Незалежная может быть под контролем.