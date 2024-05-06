Военный политолог Перенджиев считает, что Россия продемонстрирует НАТО готовность ответить ядерным оружием

По данным российского оборонного ведомства, Генштаб Вооруженных Сил РФ начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Военный политолог Александр Перенджиев назвал это оружие. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это в первую очередь ракеты малой и средней дальности, а также авиационные бомбы, имеющие ядерный заряд. Это делается с целью показать западному военному блоку, что Москва готова защищаться всеми имеющимися средствами вплоть до использования ядерного оружия, если альянс начнет агрессивные действия против России и Белоруссии.

Эксперт добавил, что целью любых учений является подготовка войск к отражению конкретных угроз. Однако в таком случае для России это будет уже не спецоперация, а реальная война, поэтому в случае необходимости придется применять тактическое ядерное оружие. Именно с этой целью проводятся учения, то есть Россия показывает готовность противодействовать всем заявленным против нас угрозам.