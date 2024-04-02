Военный политолог Перенджиев считает, что у украинской армии весьма крупные потери

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что с января текущего года потери украинской армии превысили 80 тыс. военнослужащих. Военный политолог Александр Перенджиев дал оценку потерям ВСУ в живой силе. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в данном случае стоит понимать, что там погибают не только украинцы, но и часть представителей НАТО. Цифра в 80 тыс. погибших является достаточно большим числом для этого противостояния, поскольку с обеих сторон воюют не многомиллионные армии. Таким образом, это где-то пятая часть армии.

Эксперт подчеркнул, что украинская армия может восполнить потери за счет резервов и иностранных наемников, то есть кадровых военных, отправляемых Варшавой и Парижем в первую очередь, а также гражданами других европейских стран.