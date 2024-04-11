Депутатами украинского парламента принят закон об ужесточении правил мобилизации в стране. Он подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации и наказаний за уклонение. По словам военного политолога Александра Перенджиева, Верховная Рада Украины исполнила желание западных стран воевать до последнего украинца. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это говорит в первую очередь о том, что украинский парламент находится в позиции инструмента даже не столько проведения политики команды Зеленского, сколько – коллективного Запада. И при истощении солдат в армии, когда выполнять кадровое наполнение прежним способом нереально, имеется лишь один путь – практически тотальная мобилизация.

По мнению эксперта, долгое обсуждение закона и его откладывание было своего рода сопротивлением, так как имеется понимание, что закон непопулярный, он еще больше обострит отношения между властью и обществом внутри Незалежной.