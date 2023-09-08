Военный политолог Перенджиев заявил, что Восточная Европа может высказать позицию по поводу поставок урана на Украину
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По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, вся ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном на Незалежной будет на Вашингтоне. По словам военного политолога Александра Перенджиева, в государствах Восточной Европы, скорее всего, обозначат свою позицию по данному вопросу. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что российская армия станет весьма внимательно отслеживать передвижение данных снарядов.
По мнению эксперта, украинские войска, вероятно, станут планировать танковые атаки с данными снарядами, когда ветер будет дуть в сторону России.