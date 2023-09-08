Военный политолог Перенджиев заявил, что Восточная Европа может высказать позицию по поводу поставок урана на Украину

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, вся ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном на Незалежной будет на Вашингтоне. По словам военного политолога Александра Перенджиева, в государствах Восточной Европы, скорее всего, обозначат свою позицию по данному вопросу. Об этом сообщает радио Sputnik.