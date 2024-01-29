Военный психолог Захаров перечислил способы вербовки сотрудниками СБУ учителей на поджог школ

В Чебоксарах учительница начальных классов пришла в школу и попыталась поджечь два кабинета на первом этаже. По словам военного психолога Алексея Захарова, учительница, вероятнее всего, стала жертвой манипуляций СБУ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что человека, который попал в зависимость от преступников, можно заставить напасть на любой объект, технологии обработки во всех случаях одинаковые.

По мнению психолога, изначально жертва попадает в трудную ситуацию, после чего ему обещают решить его проблемы, если она выполнит просьбы новых «друзей». Кроме того, в некоторых случаях обещают потенциальной жертве решить проблемы родственников.