Военный психолог Захаров перечислил способы вербовки сотрудниками СБУ учителей на поджог школ
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Чебоксарах учительница начальных классов пришла в школу и попыталась поджечь два кабинета на первом этаже. По словам военного психолога Алексея Захарова, учительница, вероятнее всего, стала жертвой манипуляций СБУ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что человека, который попал в зависимость от преступников, можно заставить напасть на любой объект, технологии обработки во всех случаях одинаковые.
По мнению психолога, изначально жертва попадает в трудную ситуацию, после чего ему обещают решить его проблемы, если она выполнит просьбы новых «друзей». Кроме того, в некоторых случаях обещают потенциальной жертве решить проблемы родственников.