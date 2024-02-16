Военный психолог Захаров рассказал о влиянии музыки в ходе боевых действий

Звуковещательные станции Вооруженных Сил РФ в зоне спецоперации транслируют для украинской армии похоронный марш. Это делается с целью подрыва морально-психологического состояния противника. По словам военного психолога Алексея Захарова, музыка в реальности имеет способность оказывать влияние на боевой дух войск. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что особые композиции могут влиять на нервные окончания у человека, выстраивающие ситуацию приподнятого настроения. В плане военной музыки это марши, поднимающие боевой дух и побуждающие идти в атаку.

По мнению эксперта, это своего рода фактор эмоционального воздействия на нервную систему человека.