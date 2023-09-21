Военный специалист Колчин объяснил причины ночной атаки российской армии на ВСУ

По словам военного специалиста Петра Колчина, Вооруженные Силы РФ продолжают планомерные мероприятия по ликвидации всей военной инфраструктуры киевского режима. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что при этом действия российских военных не являются ответом на атаку украинских беспилотников на Крым, так как Вооруженные Силы РФ ведут регулярную работу по уничтожению целей в Незалежной.

По мнению эксперта, власти киевского режима после любых провокаций стараются создать информационный шум с целью заполнить медийное пространство. А по факту Киеву нечего показать ни Западу, ни украинцам, так как успехов у них нет.