Волгоградская область остановила воздушную армаду? Раскрыты подробности ночного боя
Дежурные силы ПВО отразили атаку БПЛА в Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал об успешном отражении массовой атаки с использованием беспилотников, которую провели украинские силы.
В результате падения обломков сбитых БПЛА в южной части Волгограда произошли несколько локальных возгораний сухой травы. Для ликвидации пожаров и недопущения их распространения были оперативно направлены расчеты пожарных служб.
Согласно предварительным сведениям, которые распространила администрация области в своем Telegram-канале, жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 19 августа в Волгограде фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на здание больницы и промзону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), спровоцировав возгорания.