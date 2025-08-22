Волгоградская область остановила воздушную армаду? Раскрыты подробности ночного боя

В результате падения обломков сбитых БПЛА в южной части Волгограда произошли несколько локальных возгораний сухой травы. Для ликвидации пожаров и недопущения их распространения были оперативно направлены расчеты пожарных служб.

Согласно предварительным сведениям, которые распространила администрация области в своем Telegram-канале, жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 19 августа в Волгограде фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на здание больницы и промзону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), спровоцировав возгорания.