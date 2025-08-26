Волгоградская область вновь стала объектом масштабной атаки дронов

По предварительной информации, фрагменты одного из сбитых беспилотников упали на территории садового некоммерческого товарищества в южной части Волгограда, причинив ущерб одной из хозяйственных построек. Жертв и пострадавших, по словам губернатора, удалось избежать.

Напомним, что предыдущий аналогичный инцидент произошел в ночь на 23 августа. Тогда беспилотник упал вблизи жилого многоквартирного дома на улице Ленина в городе Петров Вал, повредив остекление в здании. В результате происшествия пострадали три человека, среди которых был ребенок. Кроме того, обломки аппарата спровоцировали возгорание сухой травы неподалеку от хутора Крапцовский в Кумылженском районе. Угрозы для населенного пункта, как заявлялось, не возникло.

