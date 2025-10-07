Волгоградская пенсионерка потеряла 15 млн из-за мошенников

Пожилая жительница Волгограда стала жертвой мошеннической схемы и потеряла свои сбережения. Информацию об этом распространило региональное управление Министерства внутренних дел.

Злоумышленники, выдававшие себя за работников правоохранительных органов и различных учреждений, связались с 73-летней женщиной. Они сообщили ей о несанкционированном доступе к ее банковскому счету.

Затем, под предлогом защиты средств, мошенники убедили пенсионерку перевести около 15 млн руб. на так называемый «защищенный счет». Указанная сумма поступила к ней от продажи квартиры незадолго до контакта с аферистами.

Стоит отметить, что работники банковского учреждения, в котором женщина снимала деньги, пытались предостеречь ее от возможного обмана и проводили разъяснительные беседы, однако пенсионерка предпочла поверить лже-представителям силовых структур.

В связи с инцидентом было инициировано уголовное расследование. В настоящее время сотрудники полиции занимаются установлением личностей лиц, причастных к совершению данного преступления.

