Волна автоугонов вновь захлестывает Россию

В минувшем году количество автоугонов увеличилось на 15%. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что в столице этот показатель вырос втрое по сравнению с позапрошлым годом.

Отмечается, что на Московский регион приходится более половины угонов, в северной столице данный показатель составляет 24%, в Самарской области, находящейся на третьем месте этого рейтинга, - 7%.

Поясняется, что каждая десятая угнанная машина – новые «жигули», также часто стали угонять КамАЗы. Кроме того, половина краж приходится на Hyundai и Kia, а также китайские Chery Tiggo 7, Haval Jolion. Из премиальных наиболее часто воруют Toyota Land Cruiser 200 и «немецкую тройку»: BMW X5, Mercedes-Benz GLS, Audi Q7.