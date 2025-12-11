«Волна дронов накрыла центральную Россию». 31 украинский БПЛА уничтожен за пять часов

В течение пяти часов, с 15:00 до 20:00 по московскому времени, было перехвачено и уничтожено 31 воздушное средство самолетного типа.

Основной удар пришелся на западные области страны. Над Брянской областью нейтрализовано 13 аппаратов, над Калужской — 11. Пять беспилотников были сбиты над воздушным пространством Республики Крым. По одному дрону перехвачено над территориями Тульской области и Московского региона.

Ранее сообщалось о том, что 9 декабря над регионами РФ за шесть часов сбили 38 украинских БПЛА, из них 7 под Москвой.