Володин: иноагенты получат авторские гонорары только после снятия этого статуса

Согласно новому законопроекту, все лица, признанные иноагентами, не смогут получать деньги за свое творчество до тех пор, пока не лишатся данного статуса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Вячеслав Володин, председатель Государственной думы РФ.

По его словам, в Госдуму сегодня, 14 ноября, будет внесен законопроект об иноагентах, который широко обсуждался ранее. Он предусматривает особый порядок в части вознаграждения и оплаты творчества тем лицам, которые признаны в РФ иностранными агентами. Все доходы таких людей будут перечисляться на специальные рублевые счета. Если иноагент сам не откроет подобный счет, то за него это сделает тот, кто перечисляет деньги.

«Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента», — указал Володин.

Возможно и перечисление всех этих средств в бюджет страны, но только по специальному решению суда. Запланировано, что на следующей неделе Госдума уже начнет обсуждать внесенный в нее законопроект.

Ранее Володин анонсировал проект закона, по которому будет ограничен прием детей мигрантов в российские школы. Туда перестанут зачислять тех, кто не имеет достаточные языковые навыки для прохождения обучения.