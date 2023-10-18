Володин назвал ошибочной идею разрешить работать в школах осужденным за тяжкие преступления

Спикер Государственной Думы считает, что подобная идея о допуске в учебные заведения бывших заключенных может сильно ударить по детям.

Ранее депутатам был предложен законопроект, по которому к работе учителями можно будет привлекать тех, кто уже отбыл наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вячеслав Володин считает, что принятие подобного закона будет ошибочным шагом.

«По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям», - указал он в своем микроблоге.

Спикер добавил, что примерно так же думает подавляющее большинство родителей тех, кому придется учиться у таких преподавателей. Они предпочтут доверить обучение тем, кто не запятнал свою репутацию.