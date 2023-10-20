Волонтер Селекзянов заявил, что израильские власти сами себя загнали в тупик

По словам координатора одной из волонтерских групп Павла Селекзянова, израильские власти сами себя загнали в тупик в начале нападения ХАМАС. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он уточнил, что Израиль потерял весьма много танков.

По мнению эксперта, сегодня военные пришли в себя и стараются разобраться.

Он добавил, что в целом ЦАХАЛом не рассматривается сектор Газа в качестве серьезного противника, однако они понимают, что потери будут высокими.