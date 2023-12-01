Волонтеры из Серебряных Прудов передали 12 тысяч квадратных метров маскировочных сетей на фронт

Волонтерский центр «Своих не бросаем» в Серебряных Прудах работает почти год. За это время жители муниципалитета сплели почти 12 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.

«В штуках считать нет смысла, делаем сети разных размеров. Сейчас вот работаем над спецзаказом — 700 квадратных метров одна сеть, которой нужно накрыть военный самолет. Это целый огород! Вот попробуйте это все сделать. Мы 4 дня только кроили. А сейчас еще дней 15 девочки будут маскировать», — рассказала координатор центра Людмила Феофанова.

Отмечается, что теперь заказы поступают напрямую с фронта. Вначале ребята как-то с осторожностью приходили, а сейчас уже заказывают даже по телефону.

«Мы записываем, из каких они подразделений, откуда здесь родом. Мы дарим им не только наши изделия, которые им нужны, мы дарим им тепло. У нас даже был случай, когда один солдат второй раз пришел в отпуск и зашел к нам с тортиком, с кофе. Рассказал, как их выручили наши носилки, на которых они 6 километров несли раненного», — поделилась Людмила.

Волонтеры центра также освоили пошив постельного белья для госпиталей. Совместно с медучреждениями собирают лекарственные наборы для солдат. А на стенах центра — благодарственные письма с фронтов из разных воинских подразделений.