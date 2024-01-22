Волонтеры передали частичный список французских наемников, ликвидированных при ударе по Харькову

Французские волонтеры из организации SOS Donbass передали в распоряжение РИА Новости список из 13 своих соотечественников, находившихся в Харькове в момент российского ракетного удара.

Подчеркивается, что это неполный список. Руководитель организации Анна Новикова, имеющая гражданство России и Франции, пообещала позже представить полный и более подробный перечень французов, воевавших на стороне Украины.

Минобороны России 17 января сообщило об успешном ударе по пункту дислокации иностранных наемников. По данным ведомства, было уничтожено порядка 60 боевиков.

Во французском МИД попытались откреститься от информации о своих соотечественниках в украинской армии, назвав ее «грубой манипуляцией русских». После этого заявления российский МИД вызвал французского посла.

Париж отменил визит украинского министра обороны Рустема Умерова. Как отметил Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, это произошло потому, что Умеров не смог обеспечить защиту французский боевиков.