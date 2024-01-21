Экс-советник Кучмы считает, что Париж отказался от визита Умерова из-за гибели французских наемников

Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, заявил, что Франция отказалась принимать министра обороны страны Рустема Умерова после гибели французских наемников в конфликте.

Таким мнение политик поделился в своем блоге на видеохостинге YouTube. Его слова приводят РИА Новости.

«Умерову отказали в этом визите, потому как он не обеспечил защиту (боевиков. — Прим. ред.)», — считает Соскин.

17 января Министерство обороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, принимавших участие в конфликте на Украине в составе ВСУ. В основном, боевики были приезжими из Франции. Как отмечало оборонное ведомство, в результате атаки были уничтожены больше 60 человек.

Накануне у Умерова был запланирован визит во Францию, однако 18 января стало известно, что он отменен.

Как отметил Соскин, французские наемники были переброшены в Харьков для обороны города. По словам экс-советника Кучмы, Париж намерен провести расследование касательно того, откуда могла произойти утечка данных о местонахождении боевиков.

В Министерстве иностранных дел Франции информацию об участии в конфликте своих граждан опровергли. Новость о том, что в Харькове был уничтожен пункт дислокации французов, в ведомстве назвали «грубой манипуляцией русских».

18 января МИД РФ вызвал посла Франции после этого инцидента. Кроме того, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил ранее, что депутаты на ближайшем заседании рассмотрят обращение к французскому парламенту с требованием объяснить, почему Париж нарушает свои же законы в вопросе наемничества, которое запрещено.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении были уничтожены до 320 украинских солдат, а также несколько единиц военной техники.